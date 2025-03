Even een uitstapje van vier naar twee wielen. De TT van Assen viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Om deze unieke mijlpaal luister bij te zetten is er een officieel jubileummagazine 100 jaar TT verschenen, dat de lezer een nostalgische reis door de tijd biedt.

In het kleurrijke magazine van 124 pagina’s passeren alle grote sterren uit de roemruchte geschiedenis van de ‘kathedraal van de motorsport’ de revue via exclusieve interviews en bijzondere portretten.

Van de eerste winnaar Piet van Wijngaarden tot Valentino Rossi. En van Wil Hartog, Jack Middelburg, Hans Spaan en Egbert Streuer tot de Italiaanse superster Giacomo Agostini en de Nederlandse hoop voor de toekomst, Collin Veijer. En Tom en Tim Coronel vertellen uitgebreid over hun opa Bertus van Hamersveld, beter bekend als ‘Bertus op de Norton’ uit de hit Oerend Hard van Normaal. Verder uiteraard unieke fotografie uit de archieven van 100 jaar TT plus een compleet overzicht van alle TT-winnaars uit de geschiedenis. Van 1925 tot 2025!

Het officiële TT jubileummagazine is een uniek naslagwerk en onmisbaar voor iedere motorsportliefhebber! Je kan het nummer nu al bestellen via onderstaande link, met gratis bezorging in heel Nederland!