Voormalig F1-coureur David Coulthard zal begin augustus gedurende drie dagen F1-demo’s verzorgen tijdens de komende editie van Jack’s Racing Day in Assen: op donderdag 1 augustus door de straten van Assen, op zaterdag 3 augustus en zondag 4 augustus op het TT Circuit. “Ik geniet er nog steeds van dat ik dit mag doen”, zegt de Schot.

David Coulthard onderstreept het uitgangspunt van Jack’s Racing Day, dat de verschillende sporten (autosport, motorsport en karting) onder de aandacht brengt bij een breed publiek. En ook nog eens gratis.

Coulthard: “Veel mensen zijn geen Formule 1-fans, maar komen op deze manier wel in aanraking met de sport. En hopelijk worden ze enthousiast. Verder vind ik het mooi dat de sport op deze manier ook toegankelijk blijft voor mensen met een smalle beurs. We hebben in de Formule 1 geregeld de discussies over ticketprijzen, ook onlangs nog in de aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone. En ik begrijp dat. Niet iedereen kan het zich veroorloven om een kaartje te kopen voor een Formule 1-race of bijvoorbeeld voor Wimbledon. Helaas. Sport is big business geworden. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat er evenementen zijn zoals Jack’s Racing Day in Assen.”

‘Ook Britten respecteren Max Verstappen’

En de populariteit van het evenement heeft volgens hem een extra impuls gekregen door de prestaties van Max Verstappen in de laatste jaren.

“Max is een buitengewone coureur”, besluit David Coulthard. “Hij heeft in Nederland een enorme fanbase. Logisch ook. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk hoor, geloof me. Ook de Britten respecteren hem. Natuurlijk, hij zal bij ons nooit zo populair worden als Lewis Hamilton of nu Lando Norris, maar denk je dat Max daar iets om geeft? Absoluut niet.”

Over de winactie van FORMULE 1 Magazine:

Jack’s Racing Day stelde aan lezers van FORMULE 1 Magazine een groot aantal prijzen beschikbaar: een taxirit met Tom Coronel of Richard Verschoor met een F1-twoseater, een meet-and-greet met David Coulthard, helicoptervluchten, hospitalitykaarten en paddockpassen. De winnaars zijn inmiddels bekend en ontvangen hierover persoonlijk bericht van de organisatiue van Jack’s Racing Day.

