Organisator Lee van Dam viert dit jaar met de 25e editie van Racing Day een bijzonder jubileum. Na elf jaar Rizla en tien jaar Gamma is inmiddels Jack’s al vier jaar lang hoofdsponsor van het grootste gratis sportevenement van Nederland. “Het concept werkt gewoon en slaat aan bij een groot en breed publiek”, zegt de CEO van LDP uit Assen.

Jack’s Racing Day vindt plaats van 2 tot en met 4 augustus op het TT Circuit in Assen.

FORMULE 1 Magazine organiseert samen met Jack’s Racing Day een grote winactie, waarbij lezers onder andere een ritje kunnen winnen in een Formule 1-twoseater, naast Tom Coronel of Richard Verschoor. Andere prijzen zijn: helicoptervluchten boven het circuit, een meet-and-greet met voormalig F1-coureur David Coulthard, twee hospitalitykaarten en vijftig paddockpassen. Lees alles over deze unieke actie in editie 11/12 van FORMULE 1 Magazine.

De sleutel van het succes van Jack’s Racing Day is de combinatie van sport en show, meent Lee van Dam. “We bieden autosport, motorsport en karting aan in combinatie met een gevarieerd randprogramma’s. We hebben onder andere veel mooie auto’s, muziek en show. Voor ieder wat wils, van jong tot oud. Zelf kijk ik bijvoorbeeld enorm uit naar de geplande demonstratie van de vliegende auto van het Nederlandse bedrijf Pal-V.”

Lees ook: Coulthard gaat los op Jack’s Racing Day in Assen: ‘Voelt als een voorrecht’

Naast demonstraties, waaronder de F1-showruns van David Coulthard in de RB7 uit 2011, staan er ook tal van races op het programma, onder andere in de BOSS GP. De BOSS GP is een uiterst populaire klasse met oude Formule 1-auto’s. Van Dam: “Ook een oude Ferrari van Michael Schumacher is erbij.”

Lee van Dam : ‘Een enorme kick’

Daarnaast krijgen bezoekers de kans om een taxiritje te boeken in een Formule 1-twoseater met Tom Coronel en Richard Verschoor achter het stuur. “Dat geeft een enorme kick”, vertelt Van Dam, die spreekt uit ervaring. Zelf nam hij jaren geleden al eens de proef op de som. “Je hebt het gevoel dat hij niet gaat remmen voor een bocht. Dat gebeurt pas op het laatste moment en dan heel stevig en vervolgens gaat het gas er weer vol op. Je hoofd slaat alle kanten op…”

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).