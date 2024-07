Een van de trekpleisters bij de komende editie van Jack’s Racing Day in Assen is David Coulthard. De voormalig F1-coureur zal gedurende drie dagen F1-demo’s verzorgen: op donderdag 1 augustus door de straten van Assen, op zaterdag 3 augustus en zondag 4 augustus op het TT Circuit. “Ik geniet er nog steeds van dat ik dit mag doen”, zegt de Schot.

In de extra dikke uitgave van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met de voormalig Formule 1-coureur. Hieronder alvast een korte passage uit het verhaal.

Coulthard zal in de Drentse hoofdstad overigens in actie komen met de RB7, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Een showrun doen is voor een oud-coureur overigens geen hogere wiskunde, bevestigt Coulthard. Fouten worden zelfde gemaakt. “Er is een veilige marge en ik weet wat ik doe. Ik zorg dat ik binnen die marge blijf.”

‘Volgende dag voel ik het in mijn benen’

Toch merkt Coulthard, 53 inmiddels, de fysieke belasting van een paar rondjes in een F1-bolide, voegt hij eraan toe. “Op het moment zelf gaat het prima, maar de volgende dag voel ik het wel in mijn benen. Ik ben het racen niet meer gewend. Ik leid nu een normaal alledaags leven, niet meer het leven van een coureur. Dus als dan vanuit het niets in een auto stapt en je lijf wordt weer geconfronteerd met G-krachten, dan merk je dat. Maar ik klaag niet, het voelt voor mij als een voorrecht.”

Bovendien zorgt het ervoor dat hij blijft beseffen dat het besturen van een F1-auto geen sinecure is. “Ik heb respect voor alle coureurs op de grid om hetgeen ze presteren.”

