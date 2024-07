Altijd al eens de sensatie van het rijden in een Formule 1-auto willen ervaren? Dat kan nu! Als lezer van FORMULE 1 Magazine maak je kans op een rit in een Formule 1-twoseater met Tom Coronel of Richard Verschoor tijdens Jack’s Racing Day van 2 tot en met 4 augustus op het TT Circuit in Assen. Daarnaast hebben we nog veel meer prachtige prijzen in de aanbieding!

De extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze uitgave staat precies vermeld (met QR-code) hoe je kans maakt op een rit in een Formule 1-auto.

Jack’s Racing Day in Assen is het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartevenement van Europa. Een van de trekpleister is voormalig F1-coureur David Coulthard. De Schot zal enkele showruns verzorgen. Op donderdagavond 1 augustus zal hij met de RB7 door de straten van Assen scheuren, op zaterdag 3 en zondag 4 augustus zal hij gas geven op het TT Circuit in Assen.

Wat kun je nog meer winnen?

Wat kun je nog meer winnen? Zie hieronder een overzicht van de prijzen waar je als lezer van FORMULE 1 Magazine kans op maakt.

Rit in een Formule 1-twoseater met Tom Coronel of Richard Verschoor

Een meet-and-greet met David Coulthard

2 helikoptervluchten boven het TT Circuit

2 hospitalitykaarten

50 paddockpassen

Ren nu naar de brievenbus of naar de winkel en maak kans op één van bovenstaande prijzen.

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).