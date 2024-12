Naar verluidt is Formule 2-coureur Isack Hadjar de grootste kanshebber voor een contract bij Visa RB. Terwijl de exit-geruchten rondom Sergio Pérez alleen maar toenemen, blijft de vraag hoe de verdeling binnen de twee Red Bull-teams straks wordt gemaakt. Als Liam Lawson of Yuki Tsunoda in 2025 doorschuift naar het hoofdteam, heeft Hadjar de beste papieren om naar Visa RB te gaan.

Tijdens een persconferentie in Qatar werd de 20-jarige Isack Hadjar gevraagd naar zijn toekomst in de autosport. De Frans-Algerijnse coureur is momenteel verwikkeld in een titelstrijd in de Formule 2. Hij, Paul Aron én toekomstig Sauber-coureur Gabriel Bortoleto kunnen allemaal nog kampioen worden tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Maar stroomt Hadjar straks ook door naar de koningsklasse?

LEES OOK: Kogel door de kerk? Mexicaanse media kondigen exit Sergio Pérez aan

“Je hebt ‘bevestigd’ en ‘klaar om bevestigd te worden’,” reageerde hij geheimzinnig. “Meer kan ik er natuurlijk niet over zeggen. Ik kan je letterlijk niet vertellen wat ik volgend seizoen ga doen, omdat het nog niet officieel is.” Bortoleto, die in dezelfde persconferentie aanwezig was, vroeg zijn concurrent of hij stiekem al weet wat er gaat gebeuren. “Als ik zeg dat ik het weet, dan weten jullie misschien ook gelijk wat er aan de hand is,” besloot Hadjar.

Geen Franco Colapinto

Met zijn spectaculaire debuut tijdens de GP van Italië speelde ook Franco Colapinto zich in de kijker bij Red Bull. De jonge Argentijn scoorde namelijk goede punten in zijn Williams. Een tijdlang werd gespeculeerd dat Colapinto – mocht Sergio Pérez worden ontslagen – een kans zou krijgen bij Visa RB.

De laatste weken stelde Colapinto echter teleur. Na een aantal onnodige fouten en een gebrek aan snelheid ten opzichte van teamgenoot Alex Albon lijkt de interesse van Red Bull te zijn afgenomen. Mocht er in 2025 toch een vacature vrijkomen bij Visa RB – omdat Liam Lawson of Yuki Tsunoda promoveert naar Red Bull – dan lijkt Isack Hadjar de aangewezen kandidaat om naar het juniorteam te komen.

