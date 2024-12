Volgens de Mexicaanse pers is het einde oefening voor Sergio Pérez. Na een uitermate teleurstellend jaar voor de 34-jarige coureur zou Red Bull hem vroegtijdig willen vervangen. Checo tekende afgelopen zomer nog een tweejarig contract, maar wordt waarschijnlijk volgend jaar al vervangen door een jongere coureur.

Volgens de Mexicaanse tak van FoxSports is de kogel door de kerk; Sergio Pérez moet Red Bull na de GP van Abu Dhabi verlaten. “Bronnen die dicht bij het team staan, hebben bevestigd dat Red Bull niet verder wil met Checo,” schreef het medium. Pérez tekende in juni nog een nieuw contract met de Oostenrijkse renstal, maar de teamleiding zou de situatie nu ‘radicaal anders ervaren’.

LEES OOK: Horner hint op afscheid Pérez: ‘Hij is wijs genoeg om zijn eigen conclusie te trekken’

Er gaan al langere tijd geruchten dat Sergio Pérez vroegtijdig wordt vervangen. Na meerdere puntloze races en teleurstellende kwalificaties kwam de Mexicaanse coureur steeds meer onder druk te staan in de media. Experts riepen Red Bull op om hem nog voor het einde van het seizoen te slachtofferen, maar Pérez’ sponsoren hielden hem een hand boven het hoofd. Desalniettemin staat Checo, in aanloop naar de laatste GP van het seizoen, slechts op de achtste plaats in het kampioenschap. Teamgenoot Max Verstappen won ondertussen zijn vierde wereldtitel.

‘Pérez kan zijn eigen conclusies trekken’

Na een nieuwe sof in Qatar hintte teambaas Christian Horner al op een vervroegd afscheid. “We zullen hem alle steun geven die we kunnen geven tot aan de vlag in Abu Dhabi,” zei hij tegen Sky Sports. “Wat hij daarna gaat doen, moet hij zelf beslissen. Hij is oud genoeg en wijs genoeg om zijn eigen conclusie te trekken.” Als Pérez daadwerkelijk ontslagen wordt, is het nog maar de vraag wie hem volgend jaar mag vervangen.

Naar verluidt staan zowel Liam Lawson als Yuki Tsunoda klaar om in te stappen bij Red Bull. Beide coureurs hebben zich kunnen bewijzen bij Visa RB en azen inmiddels op promotie. Volgens ingewijden zou Formule 2-coureur Isack Hadjar in dezen doorschuiven naar het juniorteam. De Frans-Algerijnse coureur nam dit jaar al één vrije training voor zijn rekening namens Red Bull.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!