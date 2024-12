Hint Red Bull-teambaas Christian Horner op een vertrek van Sergio Pérez na de Grand Prix van Abu Dhabi? De Brit leek na de race in Qatar namelijk alvast de Mexicaan te bedanken voor zijn bijdrages aan het Oostenrijkse team de afgelopen jaren. Wel beloofde Horner aan Checo dat hij zeker in Abu Dhabi nog in de RB20 zit. “Hij is oud genoeg om daarna zijn eigen conclusie te trekken”, aldus de teambaas.

Het weekend in Qatar eindigde wederom voor Sergio Pérez in een drama. Nadat de Mexicaan op de zaterdag niet hoger kwalificeerde dan een negende plek, kon Pérez op zondag zelfs zijn race niet afmaken. De Red Bull-coureur pakte zo voor de zesde keer in het seizoen nul punten voor zijn team, waardoor de renstal steeds verder afglijdt in de strijd om de constructeurstitel.

Christian Horner leek na de race op het Losail International Circuit alvast Pérez te bedanken voor zijn jaren bij Red Bull. “Checo is een geweldige coureur voor ons geweest”, vertelt Horner aan Sky Sports. “Zeker in 2021, 2022, 2023. Hij hielp Max met zijn kampioenschap in 2021, en droeg bij aan de constructeurstitels in 2022 en 2023. Het is een geweldige gast. Hij geniet niet van de situatie waar hij nu in zit. Hij kent de druk die bij deze sport komt kijken. We zullen hem alle steun geven die we kunnen geven tot aan de vlag in Abu Dhabi.”

Verkapte waarschuwing?

Horner lijkt vervolgens zijn tweede coureur een verkapte waarschuwing te geven. “Wat hij daarna besluit om te doen, dat is uiteindelijk zijn beslissing. Hij is oud genoeg en wijs genoeg om zijn eigen conclusie te trekken”, aldus de teambaas. “Er komt nog een race aan, laten we eerst nog Abu Dhabi doen, en dan zien we het wel.”

Wie de vervanger wordt van Pérez bij Red Bull is nog onduidelijk. PlanetF1 weet alvast te melden dat Franco Colapinto geen kanshebber meer is voor een stoeltje bij Red Bulls zusterteam Visa RB, na wisselvallige resultaten in zijn debuutraces. Yuki Tsunoda en Liam Lawson lijken daarom de meest waarschijnlijke kandidaten om in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen te worden.

