Samen met Carlos Sainz komt ook de sponsoring van Santander naar Williams, zo maakte het Britse team maandag bekend. De grote Spaanse bank is al jaren actief in de Formule 1 en is sinds 2021 tevens een persoonlijke sponsor van de 30-jarige coureur. Met deze nieuwe samenwerking worden de geruchten ontkracht dat Sainz volgend jaar niet naar Williams, maar naar ‘grote broer’ Mercedes zou gaan.

De Santander-logo’s zullen dinsdag tijdens de post-season test in Abu Dhabi al op de Williams-auto prijken. Carlos Sainz zal dan zijn eerste ‘officiële’ meters voor het team maken. Maandag reed hij al in de FW46 tijdens een zogenaamde filmdag. Op zulke filmdagen mogen teams – bij wijze van uitzondering – beperkt testen met hun huidige Formule 1-bolides. Het lijkt erop dat Williams deze filmdag strategisch heeft opgespaard om Sainz extra tijd in de FW46 te geven.

Mercedes-geruchten ontkracht

“Vanaf heden siert het Santander-logo onze auto’s,” liet teambaas James Vowles weten. “In 2025 zal de naam prominent aanwezig zijn op de FW47, de helmen van de coureurs en de teamkleding. We zijn trots dat we Santander mogen toevoegen aan onze groeiende lijst van iconische en innovatieve partners.” Juan Manuel Cendoya, vicevoorzitter van Santander Spanje, toonde zich eveneens enthousiast: “We zijn verheugd om samen te werken met Williams. Bovendien is het fantastisch dat we Carlos Sainz kunnen blijven ondersteunen in deze nieuwe fase van zijn carrière.”

De afgelopen dagen deden geruchten de ronde dat Carlos Sainz toch naar Mercedes zou vertrekken. In dat scenario zou de jonge Andrea Kimi Antonelli – die volgend jaar debuteert bij de Silberpfeile – naar Williams moeten gaan. De nieuwe samenwerking tussen Williams en Santander lijkt deze speculaties echter te ontkrachten. Santander werd sponsor van Sainz in 2021, toen hij naar Ferrari overstapte. Een logische samenwerking, gezien Santanders langdurige relatie met Ferrari en eerdere rol als sponsor tijdens Fernando Alonso’s tijd bij het Italiaanse team.

