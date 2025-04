Alexander Albon vreest dat Williams niet het hele seizoen lang hun succes van de eerste vijf races kan vasthouden. De Britse renstal staat momenteel met 25 punten op de vijfde plek in het constructeurskampioenschap, maar volgens de Brits-Thaise coureur komt dat mede doordat de concurrenten nog geen upgrades hebben meegenomen. ‘Nu is het daarom de tijd voor ons om punten te scoren’, erkent Albon.

Het team van Williams is momenteel in het constructeurskampioenschap de ‘best of the rest’ met een vijfde plaats. Het Britse team staat met 25 punten achter Carlos Sainz’ voormalige team Ferrari op plek vier, en voor onder meer Haas en Aston Martin. Alexander Albon heeft in vier van de vijf openingsraces dit jaar al punten kunnen pakken, maar vreest dat dit niet het hele seizoen haalbaar blijft.

“We moeten realistisch blijven”, vertelde Albon in Jeddah. “We weten niet wat ieder ander team doet. Of ze dit jaar of volgend jaar prioriteren”. In 2026 gaat het nieuwe reglement van kracht, waardoor alle teams een hele andere bolide moeten bouwen. Ook Williams moet een hele nieuwe auto ontwerpen, maar blijft wel een klantenteam van Mercedes.

Vliegende start

Ondanks de vrees voor de rest van het seizoen, is Albon erg trots op de resultaten van Williams tot nu toe. “We hebben een vliegende start gemaakt, waardoor hoe goed we dit seizoen willen presteren en hoeveel we misschien volgend jaar willen opofferen, is veranderd. We willen een grote stap vooruit zetten. Nu is het daarom dus de tijd voor ons om punten te scoren.”

Ook Carlos Sainz, die dit jaar het eerst voor Williams rijdt, kon al meerdere races in de top-tien rijden. Albon denkt echter dat de voorspoed van zijn team mede komt doordat de concurrentie nog geen upgrades heeft meegenomen. “Daar maken we gebruik van”, onthult de Britse Thai. “Omdat het veld dicht op elkaar zat tijdens de eerste paar races, kun je als blijkt dat je een goede auto hebt in de eerste race, deze tijdens de volgende races ook goed gebruiken. Daarom is dat zo belangrijk.”

