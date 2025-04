Carlos Sainz en Alex Albon kijken tevreden terug op de afgelopen GP van Saoedi-Arabië. Met een dubbele finish in de punten kroonden de beide Williams-coureurs zich overtuigend tot ‘Best of the Rest’. Sainz, die dit jaar debuteerde bij de Britse renstal, kende een onstuimig begin van het seizoen, maar is verheugd dat hij de slag inmiddels te pakken heeft. Mede dankzij de puntenscore in Jeddah bezet Williams nu de vijfde plaats in het kampioenschap.

Sainz en Albon kwamen respectievelijk als achtste en negende over de streep. Dat leverde Williams zes kampioenschapspunten op, waarmee het totaal na vijf ronden op 25 punten komt te staan — aanzienlijk meer dan het team uit Grove in heel 2024 wist te scoren. Toen stond de teller na een volledig seizoen op zeventien. Waar Sainz in Bahrein nog een teleurstellende strategie betreurde, maakte hij dat in Saoedi-Arabië meer dan goed. Door het gevecht met iemand als Lando Norris te mijden, kon hij zich focussen op de concurrenten die hij wél het hoofd kon bieden.

In de tweede helft van de race bewees de Spanjaard zich bovendien als een goede teamspeler, door teamgenoot Alex Albon binnen DRS-afstand te houden. Daarmee wist de Thais-Britse coureur zijn negende plaats te verdedigen tegen een aanvallende Isack Hadjar. “Ik denk dat we er vandaag in zijn geslaagd een zeer goede race te rijden,” reageerde Sainz trots. “Bovendien kon ik Alex (Albon, red.) helpen om extra punten te scoren.”

Aanpassingsproces

“Ik ben zeer verheugd dat we zo’n sterke race hebben kunnen rijden,” vervolgde hij, “al was de eerste pitstop misschien een beetje traag.” Als Williams een snellere stop had gemaakt, had Sainz wellicht ook Lewis Hamilton achter zich kunnen houden. “Mijn tempo was vandaag erg goed,” lichtte hij toe. “Het was absoluut een uitdagende seizoensstart, maar het hele aanpassingsproces was nooit makkelijk — ik heb altijd gezegd dat het een paar races zou duren voordat ik weer op mijn niveau zat. Als ik me aan die filosofie vasthoud, denk ik dat we op de goede weg zijn.”

LEES OOK: Hamilton zit in zak en as na GP Saoedi-Arabië: ‘Ik vocht tegen de auto’

Alex Albon, die zich niet in de top tien wist te kwalificeren, was eveneens tevreden met het raceresultaat. “Nadat het er gisteren wat somber uitzag, heeft het team geweldig werk geleverd om het tij te keren,” verklaarde hij achteraf. “We kozen voor zekerheid door een DRS-trein te creëren, zodat Hadjar ons niet kon inhalen. Als we niet zo onder druk waren gezet, denk ik dat Sainz en ik nog meer tempo hadden kunnen laten zien. Dat gezegd hebbende: deze strategie maakte altijd al deel uit van ons plan. In eerste instantie om Pierre Gasly af te stoppen, maar toen nam Hadjar natuurlijk zijn plaats in.” Gasly viel in de eerste ronde uit na een botsing met Yuki Tsunoda. “Al met al mogen we heel tevreden zijn,” besloot de Williams-coureur.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.