13 dagen tot groen licht: 13 overwinningen in een seizoen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 13 overwinningen in een seizoen, een record gedeeld door Michael Schumacher en Sebastian Vettel.



13 overwinningen in een seizoen scoren, het klinkt iets voor het huidige Mercedes. Toch zijn Ferrari en Red Bull de enige teams die er ooit in slaagden. In 2004 rijdt Michael Schumacher op dominante wijze naar zijn zevende en laatste wereldtitel. Van de eerste 13 races wint Schumacher er 12.

Enkel in Monaco staat er met Jarno Trulli een andere coureur op de hoogste trede van het podium, Schumacher moet opgeven. In Japan scoort de Duitser zijn 13de overwinning van het seizoen. 13 eerste plaatsen in 18 races, het levert Schumacher in 2004 een winstpercentage van 72,22% op.

Tien jaar geleden keerde Schumacher terug in de F1: Schumania in de woestijn

De tweede en laatste coureur die 13 overwinningen in een seizoen verzamelt is Sebastian Vettel. De seizoensopener schrijft Raïkkönen in zijn Lotus op zijn naam, maar vanaf Maleisië begint Vettel te winnen. In zijn RB9 is de Duitser in de 9 laatste races de beste nadat hij eerder al 4 keer triomfeert. Met 13 overwinningen in 19 races haalt Vettel een winstpercentage van 68,42%.

Hoewel Mercedes al jaren heerst in de Formule 1, scoorde Hamilton in zijn meeste dominante seizoenen ‘slechts’ 11 overwinningen. De Brit slaagde daar drie seizoenen in: 2014, 2018 en afgelopen seizoen 2019.

