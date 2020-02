In 2010 vormt Bahrein het decor als seizoensopener. Een van de hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein vindt plaats zelfs voor er een meter gereden is: zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher keert terug in de Formule 1. Tien jaar geleden: de terugkeer van Schumacher.

Na 1239 dagen beëindigt Schumacher, 41 jaar, op de baan waar hij zes jaar eerder de inaugurele Grand Prix van Bahrein heeft gewonnen, zijn pensioen. “Ik voel me weer het jochie van 12 dat inmiddels wel iets ouder is geworden, alleen niet veel.” De veteraan doet zijn ontboezeming op een bloedhete donderdagochtend in Bahrein op een zeer ongebruikelijke plek: bij Al Haddad Motors, de plaatselijke Mercedes-dealer.

Meer dan tweehonderd journalisten en fotografen hebben zich aangemeld voor het evenement in de krappe showroom: zelfs een prins van het Bahreinse koninklijk huis wil dit buitenkansje niet missen. De Duitse boulevardkrant Bild heeft liefst drie verslaggevers naar de woestijnstaat afgevaardigd om elke stap van de beroemde herintreder maar te kunnen volgen en beschrijven. Een paar maanden eerder bij de teampresentatie in Stuttgart waren dat er trouwens zes: Michael Schumacher verkoopt nog steeds.

Rosberg als decor

Met een uurtje vertraging nemen Schumacher, collega Nico Rosberg en Mercedes-sportchef Norbert Haug plaats achter een tafel. Uiteraard draait de show enkel en alleen om de herintreder: Rosberg en Haug dienen als decor. Ditmaal zijn zestien van de 22 vragen bestemd voor Schumacher. Bij de officiële teampresentatie waren dat er 67 van de 70. “Dit heb ik niet gemist”, zo breekt de veteraan met een kwinkslag meteen het ijs, “wel om in de auto achter het stuur te zitten en met anderen te vechten.” Het onbedwingbare verlangen om te racen heeft, zo beweert Schumacher, uiteindelijk de doorslag gegeven om Brawns verzoek te honoreren.

Ondanks drie sabbatsjaren ziet Schumacher er fit en afgetraind uit, de kaaklijn oogt nog scherper dan voorheen. Een week voor zijn officiële rentree heeft hij twee dagen lang urenlang incognito rondjes gereden op de kartbaan in Genk. Want de Duitser wil elk toeval bij zijn veelbesproken rentree uitsluiten. Schumacher hunkert, zo bekent hij in de snikhete showroom, amechtig naar de openingskilometers op het Bahrain International Circuit. Niet meer in het rood van Ferrari, maar het zilver van Mercedes. “Ik rijd nu voor een ander team met een andere kleur in hetzelfde speelveld”, verklaart de veteraan. “Dat is eigenlijk het enige echt grote verschil.”

