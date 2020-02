Vlag ging uit bij helmfabrikant Schuberth toen Max Verstappen tekende

Op bezoek bij helmfabrikant Schuberth in Italië valt één ding meteen op, de Italianen zijn zeer blij en bijna vereerd met cliënt nummer 1 Max Verstappen. De Nederlander stapte begin 2019 over, CEO Alberto Dall’Oglio geeft een inkijkje in hoe Schuberth zijn grootste vis binnen haalde.

Het bedrijf had ternauwernood de FIA-deadline gehaald die was gesteld voor de nieuwe helmen. Met de homologatie van de Schuberth SF3 op zak reisden Alberto Dall’Oglio en Sven Krieter in februari 2019 af naar Barcelona waar de wintertest plaatsvond. “Ik zei tegen Sven dat we wat reservehelmen moesten meenemen”, vertelt Dall’Oglio. “Ik voelde gewoon dat er iets ging gebeuren.” Arai had problemen om een deel van zijn helmen door de test te loodsen, zodat Max Verstappen niet met zijn eigen maat kon rijden. Red Bull heeft sterke banden met de Japanse helmfabrikant, ontwerper Adrian Newey neemt het Arai-model zelfs mee in zijn tekeningen.

Toch gingen de twee mannen van Schuberth om tafel met het team van Max Verstappen en zij waren zeer te spreken over de SF3, het product van de helmfabrikant. Dall’Oglio: “Toen ik een week later aan het hardlopen was belde Verstappens manager mij: ze waren akkoord. Ik kon alleen maar ‘bedankt’ uitbrengen, zowel door het hardlopen als door de grootte van deze deal. Dit was onze beloning voor een jaar van stress en hard werken.”

‘Onderdeel van het team’

“Dat we nu werken voor één van de grootste coureurs van dit moment is een enorme bron van motivatie. Iedereen bij Schuberth is net zo gepassioneerd van racen en wil winnen, ziet zichzelf als lid van de racewereld. En dat komt door Max.” De deal gaat verder dan de vijftien helmen die Verstappen per jaar gebruikt, merchandise speelt ook een rol in de samenwerking tussen de helmfabrikant en Verstappen.

Dall’Oglio: “Neem Oostenrijk 2019: in februari was het ontwerp voor de gele helm af, waarna ons zusterbedrijf in Thailand de miniaturen in productie nam. Toen Max zijn helm op social media presenteerde, was de winkel op de Red Bull Ring na één dag uitverkocht. Dan heb je het over duizenden exemplaren. Het is next level: het management van Verstappen staat open voor alles, het wil de fans in de gelegenheid stellen een mooi souvenir aan te schaffen en wij helpen daarbij. De helmen voelen echt aan: het vizier, de kleuren, de Hans-schroefjes. Alles moet de fan het gevoel geven: wauw, dit is echt.”

