Manager Vermeulen verbaast Red Bull nog altijd met acties rond Max Verstappen

Pop up-stores, acties in supermarkten, de mini-helmen en ga zo maar door. De leiding van Red Bull kijkt nergens meer van op als Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, met een nieuw idee komt. “Zij komen naar ons om te zeggen: ‘joh, het is fantastisch wat jullie doen!'”

Het is een bekend beeld. De plukjes oranje op de tribunes, waar dan ook ter wereld: “Dat is een beetje de aard van het beestje: als het Nederlands elftal succesvol is trekken de fans over de hele wereld mee”, vertelt Vermeulen in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Maar in de Formule 1 valt ze de bek open. De leiding van Red Bull zegt: de hele tribune zit in Singapore vol met oranje. En in Oostenrijk heb je 27.000 mensen uit het kamp van Max Verstappen, terwijl die race een paar jaar geleden niet uit te verkopen was.”

Lees ook: Verstappen-manager Raymond Vermeulen: ‘We hebben nog iets af te maken’

‘Max heeft GP’s en Formule 1 een duw gegeven’

De Limburger is er dan ook van overtuigd dat het aan Verstappen te danken is dat noodlijdende F1-evenementen nu floreren. “Max heeft heel veel Grands Prix en ik durf zelfs te zeggen de Formule 1 een duw in de rug gegeven. Wat was er met de races in België, Duitsland en Oostenrijk gebeurd als hij er niet was geweest?“, vraagt Vermeulen zich bijna retorisch af.

“Ik merk ook dat ze bij Red Bull hun ogen uitkijken over onze commerciële zienswijze en activatie, zoals met de raceauto’s van Jumbo. Dat vinden ze fantastisch. Max heeft het allemaal opnieuw op de kaart gezet, wereldwijd.”

‘Red Bull heeft werelddeal met Verstappen’

Het verschil tegenwoordig is groot met wat er in het begin van Verstappens carrière mogelijk was. Het lijkt er op dat het team van Vermeulen de ogen heeft geopend bij Red Bull. “In 2015 kon er niks. Je probeert altijd wat rek te krijgen in een contract, maar dat ging niet. Door de jaren heen zie je dat het hele verhaal zich gedraaid heeft. Nu komt Red Bull naar ons om te zeggen: joh, het is fantastisch wat jullie doen, blijf dat vooral doen”, aldus Vermeulen.

Lees ook: Jos en Max Verstappen over druk: ‘Anderen hijgen de boordradio aan elkaar’

“In het begin waren ze afwachtend en dachten ze: wat hebben we nu binnengekregen? Wij hadden allemaal creatieve ideeën, terwijl Red Bull met een blauwdruk werkte. Alles wat gek was en niet paste, wilden ze niet. Nu vaart de Red Bull-business er wel bij. Ik ken de cijfers, ze hebben met Max een werelddeal.”