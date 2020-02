14 dagen tot groen licht: Toro Rosso STR14, de laatste Toro Rosso

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: de STR14, de laatste Toro Rosso.



Scuderia Toro Rosso ziet het levenslicht in 2005. Paul Stoddard, eigenaar van Minardi, verkoopt zijn team aan Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. In navolging van de overname krijgt het team een naamsverandering. Er wordt besloten te verwijzen naar de Italiaanse roots van de renstal. Red Bull kiest daarom initieel voor ‘Squadra Toro Rosso’, maar verandert dit later in ‘Scuderia Toro Rosso’. In 2006 maakt Toro Rosso zijn debuut met Franz Tost als teambaas.

Lees ook: Marko: ‘Alpha Tauri van juniorteam naar zusterteam’

Toro Rosso STR14, de laatste Toro Rosso

Toro Rosso zal uiteindelijk veertien jaar actief zijn in de Formule 1. Sinds dit seizoen gaat het team verder onder de naam Alpha Tauri, genoemd naar het kledingsmerk van Red Bull. Onder meer Daniil Kvyat, Carlos Sainz en Max Verstappen maakten hun debuut bij het team uit Faenza. 2019 is het laatste jaar onder de naam Toro Rosso. Met de STR14 scoren Daniil Kvyat en Pierre Gasly elk een podium.

Geen STR15 dit jaar, wel de Alpha Tauri AT01. Het team zal in Australië zijn debuut maken na de rebranding van Toro Rosso naar AlphaTauri. Doel van die verandering is het modemerk Alpha Tauri te promoten. Volgens teambaas Franz Tost en Helmut Marko is Alpha Tauri niet langer het juniorenteam maar het zusterteam van Red Bull Racing.

