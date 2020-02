Marko: ‘Alpha Tauri van juniorteam naar zusterteam’

Met de naamsverandering van Toro Rosso naar Alpha Tauri verandert de renstal ook van Red Bulls juniorteam in zusterteam. Dat stelt Red Bull-kopstuk Helmut Marko.

Zo krijgt de renstal uit Faenza volgens Marko gelijk met de naamsverandering ook ‘promotie’. Behalve een nieuwe naam, krijgt Alpha Tauri namelijk ook meer middelen en wordt de samenwerking met topteam Red Bull Racing intensiever. “Met deze veranderingen gaat Alpha Tauri ook van juniorteam naar zusterteam”, vertelt hij Motorsport-Magazin.com.

“We gaan Alpha Tauri steunen op elke mogelijke manier die is toegestaan”, zegt Marko over de technologische samenwerking. Dat betekent vooral dat Alpha Tauri’s AT01 van zoveel mogelijk Red Bull-onderdelen voorzien gaat worden. Zolang die allemaal passen en werken op de AT01, uiteraard. En met een vertraging van ‘drie tot zes maanden’, gezien Red Bull ook druk is met de eigen ontwikkeling.

De verandering van Alpha Tauri van juniorteam naar zusterteam gaat ook gepaard met meer publicitaire middelen. Dit om Alpha Tauri, Red Bulls kledinglijn, als merk neer te zitten. Door alles wat er wordt ingestoken, zijn de verwachtingen ook hooggespannen. “We mikken op een plek in de top vijf”, verklaarde Alpha Tauri-teambaas Franz Tost al bij de presentatie.