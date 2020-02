Alpha Tauri, het vroegere Toro Rosso, heeft in Oostenrijk zijn ‘eerste’ Formule 1-auto gepresenteerd. In Red Bulls Hangar-7 toonde Alpha Tauri de AT01, de auto voor 2020, aan het publiek.

Met David Coulthard als presentator werd in Salzburg het ‘nieuwe’ team Alpha Tauri voorgesteld. Na een modeshow (Alpha Tauri is Red Bulls kledingmerk, red.) was het tijd voor de onthulling van de AT01, de allereerste Alpha Tauri-bolide.

Lees ook: Overzicht F1-auto’s 2020: alle nieuwe bolides op een rij

Het hernoemde Toro Rosso kiest onder de nieuwe naam voor wit en donkerblauw als kleuren. “Wit is elegant”, klinkt het bij Daniil Kvyat over de nieuwe bolide.

Naast de nieuwe auto komen natuurlijk ook de doelen voor 2020 aan bod. “We mikken op een plek in de top 5. Dat zal niet eenvoudig zijn”, vertelt teambaas Franz Tost. “We zullen de strijd aan moeten gaan verschillende team. Ik denk dan aan Renault, McLaren, Haas en Racing Point.”

Volg alles over de onthullingen van de 2020-auto’s: Launchweek Live