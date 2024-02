Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met deel 2: het debuut in Australië.

Het langverwachte en veelbesproken racedebuut van Max Verstappen in de Formule 1 is aanstaande. Eindelijk. Op donderdag 12 maart 2015 zit de Nederlander in de traditionele persconferentie van de FIA, waarvoor destijds in aanloop naar de Grand Prix steeds zes coureurs worden uitgenodigd. De tiener staat immers op het punt Formule 1’s geschiedenisboeken te herschrijven als jongste coureur ooit (17 jaar en 166 dagen). Verstappen verkeert op de drukbezochte perssessie in Melbourne in goed gezelschap: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo zijn ook aangeschoven.

Koele kikker

Mijn werkgever, het AD, heeft groots op het F1-debuut van Verstappen ingezet: het is op zaterdag voor de race opening krant. Logisch, want de Limburger is wereld(sport)nieuws. Alle drukte laat hem zelf, zo lijkt het althans, koud. Dat heeft hij in de persconferentie 48 uur eerder al min of meer aangegeven. “Dit voelt niet als iets heel nieuws”, stelt Verstappen. “Ik ben eigenlijk de sport ingegroeid, eerlijk gezegd heb ik nauwelijks iets anders gezien omdat mijn vader dit ook deed.”

Zijn vijf collega’s, onder wie twee wereldkampioenen, weten op de persconferentie meteen dat de tiener geen nerveuze jongeman is of van reputaties schrikt. Zijn roem is hem vooruitgesneld. “Max is jong, heeft veel ervaring en is snel. Ik denk niet dat hij echt veel advies van ons nodig heeft”, antwoordt Vettel op de vraag wat hij de nieuwkomer als raad zou willen meegeven. Hamilton kan daardoor een glimlach niet onderdrukken wanneer hij hoort dat Verstappens bouwjaar 1997 is. “Ik realiseer me nu dat ik de oudste hier ben: dat is het jaar waarin ik mijn eerste F1-contract bij McLaren tekende…”

Een nieuwe beroemdheid

Vier dagen lang staat Verstappen in Albert Park in het middelpunt van de belangstelling. Kenners vallen over elkaar heen of iemand op zo’n jonge leeftijd wel Formule 1 zou moeten kunnen rijden. Vader Jos vindt het, zo zegt hij apetrots in Toro Rosso’s onderkomen, een non-discussie. Hij weet al lang hoe goed zijn zoon is en er een potentieel wereldkampioen in hem schuilt. Net als Max Verstappen debuteer ik ook in Melbourne: voor de camera’s van de NOS om op verzoek van de verslaggever de debutant te duiden. Het is zondagavond de opening van het 8 uur Journaal. Op het schoolplein van mijn dochter ben ik bij terugkeer in Nederland twee dagen ‘beroemd’.

Verstappen zet in Melbourne in vier dagen duizenden handtekeningen en poseert veel voor selfies. Het gaat hem makkelijk af. De race verloopt minder voorspoedig: hij valt uit met panne. “Een zesde plaats was mogelijk geweest”, concludeert hij na afloop. Twee weken later verovert de tiener alsnog zijn eerste WK-punten. Hij is in Maleisië met de zevende plaats de jongste coureur ooit die dat lukt. Een ster is geboren.

Niemand die daar aan twijfelt.