Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag Frank met deel 1: de primeur van Max Verstappens eerste F1-contract.

Het is woensdagmiddag 6 augustus 2014 als een select gezelschap op het vliegveld van Düsseldorf enthousiast het glas heft. Max Verstappen heeft zojuist in het bijzijn van onder andere vader Jos, manager Raymond Vermeulen, moeder Sophie, zus Victoria en Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko zijn contract getekend voor het Formule 1-team van Scuderia Toro Rosso. Een rijbewijs heeft Verstappen nog niet, maar met zijn krabbel is hij in één klap de jongste Formule 1-coureur aller tijden. Een prachtige primeur voor Max Verstappen, maar niet alleen voor hem…

De bedoeling is dat het nieuws op 18 augustus bij Servus TV, het Oostenrijkse tv-kanaal van Red Bull, officieel bekend wordt gemaakt. Het loopt anders. Gelukkig voor mij.

Een heerlijke primeur om te hebben

In die tijd werkte ik als verslaggever bij Telesport/De Telegraaf. Via een betrouwbare bron uit de paddock word ik al snel getipt dat Verstappen het jaar erop zijn F1-debuut zal maken voor Red Bulls opleidingsteam. Het heeft wat voeten in de aarde, maar even later ontvang ik de bevestiging dat de tip klopt en dat het verhaal dus in de krant kan. De volgende dag pakt De Telegraaf groot uit op de voorpagina en op de sportpagina’s. Voor een journalist uiteraard een heerlijke ‘scoop‘ om te hebben. Het is immers het nieuws van de dag, zeker in Nederland.

Het kamp Verstappen kan de sensationele transfer niet meteen officieel bevestigen, weet ik. Dat mag pas een week later, na de uitzending bij Servus TV. Het zorgt in de dagen die volgen voor een bijzondere dynamiek. Het nieuws van Verstappens Formule 1-contract is voor andere media te groot om te negeren en dus speculeert men dagenlang over het nieuws uit De Telegraaf. Ik zit in de auto als ik op de radio bij de NOS een zelfbenoemde kenner hoor beweren dat er sprake is van een enorme canard. Hij heeft immers iemand uit de omgeving van het kamp Verstappen gesproken die zei dat het nieuws niet klopte. Ik kan een glimlach niet onderdrukken.

In het weekend na de bewuste uitzending van Servus TV met de officiële bevestiging staat de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps op het programma. Daar, in de paddock, vertelt Max Verstappen, op dat moment nog 16 jaar, voor het eerst zijn verhaal aan de internationale F1-media (foto boven). Even later kom ik de meneer van de radio-uitzending tegen. Ik ben de beroerdste niet: ik groet hem vriendelijk…