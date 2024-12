Yuki Tsunoda reed dinsdag voor het eerst in een Red Bull-auto tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Naar verluidt ging dat van een leien dakje. De Japanner hoopt zich nog steeds in de kijker te spelen bij de Red Bull-teamleiding. Volgens de laatste geruchten zou het team overwegen om Sergio Pérez te vervangen door Liam Lawson. Een geslaagde test met de RB20 zou echter in het voordeel van Tsunoda kunnen werken.

Yuki Tsunoda werkte dinsdag in totaal 127 rondjes af in de RB20 van Red Bull. Het was de eerste keer dat de Japanner mocht ‘proeven’ van een bolide van het hoofdteam. De afgelopen vier jaar was hij een vaste kracht bij Visa RB (voorheen AlphaTauri), maar hij kwam nooit serieus in aanmerking voor promotie. Na een teleurstellend seizoen van Sergio Pérez lijkt er in 2025 echter een kans te ontstaan om door te stromen. De 24-jarige coureur neemt het hierbij op tegen teamgenoot Liam Lawson, die eveneens in beeld zou zijn voor het stoeltje naast Max Verstappen.

‘Voelde meteen de beperkingen’

“Je kunt fysiek voelen waarom de RB20 dit jaar voor een kampioenschap heeft gestreden,” reageerde Yuki Tsunoda na zijn testrondjes tegenover de media in Abu Dhabi. “Er is een duidelijk verschil met de auto waarin ik het afgelopen seizoen reed,” doelde hij op de VCARB 01 van Visa RB. “Vooral de bandenslijtage is een stuk minder in vergelijking met wat ik inmiddels gewend ben.” Max Verstappen gebruikte de RB20 om zijn vierde titel veilig te stellen, hoewel Red Bull bij de constructeurs niet verder kwam dan de derde plaats.

Tsunoda legde daarna uit dat hij weinig moeite had met de besturing van de Red Bull-bolide. “Om eerlijk te zijn had ik weinig moeite om me aan te passen,” stelde hij. “Ik had maar weinig rondjes waarin ik tijd verloor. Bovendien kon ik tijdens de longruns heel consistent rijden en voelde ik meteen waar de beperkingen zitten. Dat soort dingen voel je alleen als je echt vertrouwen hebt in een auto.” Natuurlijk werkt het in Tsunoda’s voordeel om dergelijke uitspraken te doen. Voorlopig lijkt promotie voor Liam Lawson de voorkeur te hebben bij de teamleiding. De Japanse coureur moet dus hard werken om zich nog te kunnen bewijzen.

Yuki Tsunoda test met de RB20 van Red Bull op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi (Red Bull Content Pool)

