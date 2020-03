10 dagen tot groen licht: racenummer 10, Pierre Gasly

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: racenummer 10, de Fransman Pierre Gasly.



Pierre Gasly maakt zijn Formule 1-debuut in 2017. Vanaf de Grote Prijs van Maleisië vervangt de Fransman Daniil Kvyat. Gasly staat in 2017 aan de start van de vijf van de laatste zes races, enkel in Amerika ontbreekt hij door zijn deelname aan de Super Formula in Japan. In 2018 rijdt Gasly het volledige seizoen voor Toro Rosso. Tijdens de Grote Prijs van Bahrein verrast hij vriend en vijand en finisht hij als vierde.

Lees ook: Pierre Gasly: ‘Herkansing bij Toro Rosso was denk ik volledig verdiend’

Pierre Gasly, racenummer 10

Na 26 races voor Toro Rosso maakt Gasly in 2019 de overstap naar moederteam Red Bull. Tijdens de wintertesten loopt het meteen mis voor de coureur uit het Noord-Franse Rouen. Twee keer schrijft hij ziijn RB15 af, met een aangetast zelfvertrouwen als gevolg. Dat gebrek aan zelfvertrouwen neemt hij mee doorheen het seizoen, waar hij steevast onder de capaciteiten van de RB15 presteert, terwijl teamgenoot Verstappen het maximum uit de auto weet te halen.

Tijdens de zomerstop zet Red Bull Gasly terug naar zusterteam Toro Rosso en maakt Alexander Albon de omgekeerde beweging. In de vertrouwde omgeving bloeit Gasly opnieuw helemaal open. In Brazilië beleeft hij zijn hoogtepunt met een tweede plaats achter Verstappen. Dit jaar komt Gasly uit voor Alpha Tauri, het vroegere Toro Rosso. Pierre Gasly koos bij zijn debuut voor racenummer 10. De reden? Gasly won met dit nummer in 2013 de Eurocup Formula Renault 2.0, zijn eerste titel in de autosport.

