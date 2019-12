Pierre Gasly denkt dat hij zijn herkansing bij Toro Rosso ‘volledig’ heeft verdiend met de resultaten die hij in de tweede seizoenshelft heeft behaald. “Ik ben ook altijd supercompetitief geweest, behalve die eerste zes maanden met Red Bull.”

Dat vertelt Gasly in interview met FORMULE 1. In de special ‘Het jaar van Max’ komt Gasly als ex-teamgenoot van Verstappen uiteraard aan het woord. Hij blikt daarbij niet alleen terug op zijn lastige eerste seizoenshelft naast de Nederlander, maar ook op de herkansing die hij bij Toro Rosso heeft gekregen. “Gebaseerd op de resultaten die ik sinds Spa met Toro Rosso heb behaald, is die herkansing denk ik volledig verdiend”, stelt Gasly. In de negen races na de zomerstop met Toro Rosso, scoorde hij vijf keer punten. Het hoogtepunt was zijn tweede plek in Brazilië.

Het contrast is groot begin 2019. Toen stond Gasly volledig in de schaduw van Verstappen. Dat hij het niet makkelijk zou krijgen naast Verstappen, had hij al gedacht. “Want ik ken Max al sinds onze gezamenlijke karttijd. Ik weet hoe snel Max is over een enkele ronde en in races. Hij presteerde die eerste twaalf races heel goed, zat op het niveau dat ik van hem verwachtte.” Gasly zelf kwam daarentegen, “niet in de buurt kwam van mijn niveau.”

Hoe dat komt, weet hij wel, al wil hij de details niet uit de doeken doen. Maar: “Ik denk dat we, als we hadden gewild, alles in huis hadden om het te laten werken.”

Dat Gasly na zijn degradatie is opgebloeid door de herkansing bij Toro Rosso, verrast hem niet. “Ik ben de afgelopen zeven jaar altijd supercompetitief geweest, behalve die zes maanden met Red Bull. Daarom is het een beetje frustrerend dat we de veranderingen die nodig waren niet hebben kunnen maken.”

