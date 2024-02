Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 2: het debuut van Toro Rosso’s goudhaantje Sebastian Vettel.

Scuderia Toro Rosso is een naam uit vervlogen tijden. Red Bulls opleidingsteam ontstaat door de aankoop van Minardi, jarenlang een minimumlijder in de Formule 1 waarvoor onder meer Jos Verstappen, Fernando Alonso, Mark Webber, Christijan Albers en Robert Doornbos hebben gereden. In 2006 debuteert de Italiaanse renstal onder de nieuwe naam, simpelweg afgekort tot STR, in de Formule 1 met Vitantonio Liuzzi en Scott Speed achter het stuur.

Een nieuw talent

Anderhalf jaar later doet een jonge Duitse coureur zijn intrede bij het team. Zijn naam: Sebastian Vettel. De tiener heeft eerdat jaar Formule 1-geschiedenis geschreven. Als invaller van Robert Kubica bij de Amerikaanse GP in Indianapolis is hij de jongste debutant ooit. Red Bulls topman Dietrich Mateschitz en zijn adviseurs Helmut Marko en Gerhard Berger hebben Vettel snel losgeweekt bij BMW. Ze herkennen direct het talent van de coureur uit Heppenheim.

Vettel, liefhebber van Engelse comedy’s en The Beatles, is een aanwinst. In zijn eerste jaar scoort hij een knappe vierde plaats in China, een jaar later bezorgt hij zijn werkgever een hemels cadeau. In Monza, op een steenworp van de fabriek in Faenza, stuurt Vettel de STR in de natte kwalificatie naar de pole en verdedigt die positie een etmaal later met succes. Het is de eerste overwinning van Toro Rosso. Ruim twaalf jaar later, op dezelfde plek, volgt nummer twee. Ditmaal is Pierre Gasly de gebraden haan. Vandaag presenteert het team zich in New York aan de wereld voor het nieuwe seizoen. Na Toro Rosso en AlphaTauri vanaf nu onder de noemer Visa Cash App RB.

