Sebastian Vettel zal tijdens het weekend van de Grand Prix van Emilia-Romagna rijden in Ayrton Senna’s McLaren uit 1993. Op deze wijze wil de viervoudig wereldkampioen een mooi eerbetoon geven aan de overleden Braziliaan.

Vettel zal plaatsnemen achter het stuur van de McLaren MP4/8, de auto waarmee Senna in het kampioenschap van 1993 reed en vijf overwinningen behaalde. Het leven van Senna werd een jaar later tragisch beëindigd door een fatale crash in Imola.

“Ayrton Senna was niet alleen een coureur die ik zeer waardeerde vanwege zijn status als een van de beste die de autosport ooit heeft gezien, maar ook een man met groot medeleven,” zei de Duitser. “Het is 30 jaar geleden sinds zijn ongeluk en ik wil graag eer betuigen aan Ayrton.”

Vettel kwam vorig jaar ook in actie in de MP4/8 tijdens het Goodwood Festival Of Speed. © Motorsport Images