Sebastian Vettel heeft meerdere pogingen ondernomen om een rentree bij Red Bull in de Formule 1 af te dwingen. De viervoudig wereldkampioen, die in 2022 met pensioen ging, zag een comeback bij het team van Max Verstappen en Sergio Pérez wel zitten. “Hij heeft het ons keer op keer gevraagd”, verklapt Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko.

Vettel behaalde in dienst van Red Bull 45 poles, 39 overwinningen en vier wereldtitels. Recent testte hij voor Porsche de auto voor het Le Mans-project van het Duitse automerk en leek hij zich daarop te richten. Echter, tot een vervolg met Porsche is het nog niet gekomen.

Bij Red Bull staat de positie van Pérez al langer ter discussie. Hij heeft een aflopend contract. En ook de toekomst van Max Verstappen is, ondanks een tot en met 2028 doorlopend contract, ongewis. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull zou onder bepaalde voorwaarden wegkunnen en duidelijk is dat met name Mercedes op het vinkentouw zit.

‘Geen prettige tijd’

Marko ziet een rol voor Vettel als teamgenoot van Max Verstappen in ieder geval niet zitten, vertelt hij tegen Motorsport Total. “Dat zou geen prettige tijd voor hem worden.”

Vettel zei onlangs, rondom de F1-race in Imola, nog van zijn vrije tijd met zijn gezin te genieten. “Natuurlijk mis ik de Formule 1 op dagen als deze, als de zon schijnt en er zoveel mensen zijn. Ik wil in een competitieve auto zitten en gewoon op de grid staan. Maar het lijkt er niet op dat er een rentree aan zit te komen. En ik denk dat ik er veel vrede mee heb, ik geniet van mijn nieuwe leven.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).