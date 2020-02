Vettel vergelijkt Mercedes’ stuursysteem met ‘lopen op teenslippers’

Sebastian Vettel denkt dat het nieuwe stuursysteem van Mercedes moeilijk is om te gebruiken voor een coureur. Volgens experts en ingenieurs in de paddock heeft het team uit Brackley met het DAS-systeem een ingenieuze vondst gedaan. Vettel denkt dat Mercedes’ stuursysteem voelt als ‘lopen op teenslippers’.



Sebastian Vettel hoorde donderdagochtend voor het eerst over de noviteit van Mercedes. De Duitser kreeg meteen beelden van het systeem te zien. “Ik heb het gezien en we hebben er tijdens de lunch over gesproken”, zegt Vettel in gesprek met onder meer FORMULE 1. “Het ziet er duidelijk interessant uit.”

Omdat Mercedes het systeem test, denkt Vettel dat het toegestaan is. “Ik denk dat het feit dat ze ermee testen betekent dat het legaal is.” De Ferrari-coureur is niet zeker wat hij van het DAS-systeem moet denken. “Ik vind het heel raar, alsof je ineens het stuur in je handen hebt.”

Teenslippers

“Ik kan me inbeelden dat het raar aanvoelt”, gaat Vettel verder. “Maar als het sneller is en veiligheid geen probleem is, ga je voor de snellere optie.” Vettel maakt de vergelijking met de F-duct van McLaren in 2010. “We hadden de F-duct vele jaren geleden, en we reden rond met één hand de meeste tracks. Dat was niet veilig, maar het was snel.”

De Duitser benadrukt dat het de FIA is die moet waken over de veiligheid. “Daarom hebben we de FIA natuurlijk, om te zorgen dat dingen kloppen.” Vettel vergelijkt het stuursysteem van Mercedes met lopen op teenslippers: “Stel je voor dat je gewend bent te rennen met loopschoenen, en dan vraagt iemand je om met je slippers te rennen. Dat werkt ook, maar het voelt gewoon heel anders.”

