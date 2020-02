Leclerc over SF1000: ‘Flexibiliteit zodat auto beter bij mijn rijstijl past’

Charles Leclerc nam gisteren onverwacht de eerste testdag voor zijn rekening. Teamgenoot Vettel voelde zich onwel, waardoor de Monegask de eerste officiële meters met de SF1000 mocht maken. Leclerc blikte tevreden terug op de eerste testdag. “We hebben een andere aanpak dit jaar.”

Een jaar geleden leek Ferrari het team dat de bovenhand had tijdens de testen, maar bij de seizoensopener in Australië kwam de echte snelheid van Mercedes bovendrijven. Ferrari benadert de wintertesten daarom op een andere wijze dit jaar. “We hebben een andere aanpak dit jaar. Vorig jaar waren de testen veelbelovend, maar viel de eerste race tegen. Daar hebben we uit geleerd, dit jaar focussen we meer op onszelf”, legt Leclerc uit.

Lees ook: Verstappen tevreden na eerste kennismaking: ‘RB16 werkt goed, dit wil je zien’

Prestaties zijn bijkomstig tijdens de eerste testdagen vertelt Leclerc. “We willen zoveel mogelijk leren over de auto in de eerste dagen. Het werk aan de prestaties van de bolide volgt later. Tijd zal uitwijzen of die werkwijze zich uitbetaalt.” Voor het eerst rijdt de Monegask twee opeenvolgende seizoenen voor hetzelfde team, met de nodige voordelen. “Het team kent mij dit jaar beter. Ik heb een seizoen lang opmerkingen gegeven over de auto, daar is rekening mee gehouden.”

Daardoor zou de Ferrari SF1000 dit jaar beter bij de rijstijl van Leclerc passen. “Het team heeft geprobeerd een zekere flexibiliteit in de auto te krijgen zodat die bij mijn rijstijl past. Dat zal het grootste verschil zijn dit jaar, wat zeker een stop vooruit is”, besluit Leclerc.

Lees ook: Testdag 1: Hamilton snelste, kilometervreter Verstappen spint twee keer