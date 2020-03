8 dagen tot groen licht: Michael Schumacher die 8 keer de Franse GP wint

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Michael Schumacher die 8 keer dezelfde GP weet te winnen, een record.



Michael Schumacher rijdt in zijn carrière 307 grands prix. 91 races wint de recordkampioen, een winstpercentage van net geen 30%. Als Schumacher een grote prijs wint, wint hij die nadien meestal opnieuw. Enkel in Argentinië, Bahrein, China en Portugal weet de Duitser maar een keer te winnen.

Het meest succesvol is Schumacher in Canada, San Marino en Frankrijk. De Grote Prijzen van Canada en San Marino wint Schumacher elk zeven keer, in Frankrijk staat hij zelfs acht keer op de hoogste trede van het podium.

Tussen 1992 en 2006 staat Schumacher 15 keer aan de start van de Franse GP. In tegenstelling tot nu wordt de Grand Prix van Frankrijk in die periode verreden op Magny-Cours. In 1994 wint de Duitser er in zijn Benetton voor het eerst, in 2006 doet hij dat in zijn Ferrari voor het laatst. Uiteindelijk schrijft Schumacher de Franse GP 8 keer op zijn naam, de meeste overwinningen voor een coureur in dezelfde Grote Prijs.

