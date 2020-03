7 dagen tot groen licht: 7 races in eerste wereldkampioenschap F1

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 7 races in eerste wereldkampioenschap F1.



Het allereerste wereldkampioenschap Formule 1 vindt plaats in 1950. Tegenwoordig kent een seizoen 22 races, 70 jaar geleden waren dat er slechts 7. Van de zeven circuits die in 1950 het decor vormen voor een grand prix, staan er vier nog steeds op de kalender.

De vier circuits die de de Formule 1 nog steeds bezoekt zijn Silverstone, Monaco, Spa-Francorchamps en Monza, zij het in een moderne lay-out. De drie circuits die doorheen de jaren van de kalender verdwenen zijn Zwitserse Bremgarten, de Indianapolis Motor Speedway in Amerika en het circuit in het Franse Reims-Gueux.

De Italiaan Nino Farina wint in 1950 het eerste wereldkampioenschap F1. Hij wint 3 van de 7 races en heeft na de laatste grote prijs 3 punten meer dan teamgenoot en latere wereldkampioen Juan Manuel Fangio.

