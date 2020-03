3 dagen tot groen licht: 3 coureurs ‘op polepositie’

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 3 coureurs ‘op polepositie’, het gebeurde tijdens de Grote Prijs van Europa in 1997.



Weinig records in de Formule 1 zijn onbreekbaar, dat bewijst Lewis Hamilton elk jaar weer. Maar één record in de Formule 1 is wel erg onwaarschijnlijk om verbroken te worden: de nipste kwalificatie ooit tijdens de Grote Prijs van Europa in 1997.

De Grote Prijs van Europa in het Spaanse Jerez vormt in 1997 het decor voor de seizoensfinale. De race zelf is berucht voor Michael Schumachers botsing met titelrivaal Jacques Villeneuve, maar ook op zaterdag speelt zich een memorabel tafereel af.

3 coureurs ‘op polepositie’

Ook tijdens de kwalificatie eisen Villeneuve en Schumacher een hoofdrol op. Eerst de Canadees, vervolgens de Duitser, en ten slotte Heinz-Harald Frentzen rijden in de kwalificatie een 1:21,072. Zelfs Damon Hill komt in de buurt van die tijd en kwalificeert zich op de vierde plek, slechts 0,058 seconden achter de toptijd. Met drie identieke tijden wordt de startvolgorde bepaald door wie zijn ronde als eerste gereden heeft. Op die manier start Villeneuve een dag later op polepositie, de overwinning gaat uiteindelijk naar Mika Häkkinen.

