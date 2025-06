Léa Frentzen (25) is een Formule 1-liefhebber in hart en nieren, maar dat is weleens anders geweest. Sterker nog: ze moest niets van de sport hebben en haar vader, voormalig Formule 1-coureur Heinz-Harald Frentzen, probeerde haar ook nooit die richting op te duwen. Pas in 2023 bezoeken ze samen een Grand Prix, waar ze een stroef weerzien meemaakt tussen haar vader en oud-concurrent Mika Häkkinen.

Het maken van TikTok-video’s over haar vader gaat hand in hand met het ontstaan van haar passie voor de Formule 1. Op de kartbaan in het Nederlandse Huizen praat Léa Frentzen als een doorgewinterde kenner over de sport, maar hoewel ze een oud Formule 1-coureur als vader heeft, is die passie niet met de paplepel ingegoten. “Mijn ouders hebben nooit geprobeerd ons (Léa heeft twee jongere zussen, red.) in die richting te duwen en hielden ons bewust uit de media, omdat ze wilden dat we een normaal leven zouden leiden”, stelt Léa. “Ik ben geboren en getogen in Monaco, waar we in een soort bubbel leefden. Mijn vader sprak pas over zijn Formule 1-carrière als wij ernaar vroegen, maar ik was daarin nooit geïnteresseerd.”

Pas op latere leeftijd begint Léa naar eigen zeggen alle hectiek rondom haar vader te begrijpen. Ze krijgt een vriend, Floris uit het Nederlandse Utrecht, een gepassioneerde Formule 1-liefhebber en trouwe supporter van Max Verstappen. Ook haar vrienden en vriendinnen volgen de sport, waardoor bij Léa langzaam het besef indaalt. “Het is zo cool dat mijn vader dit werk deed. Toen dacht ik: mijn vader moet me eens meenemen naar een race, want ik ben er wel als kind geweest, maar dat herinner ik me niet meer.”

‘Wie is deze man?’

Heinz-Harald Frentzen wil in eerste instantie niet gaan. Uiteindelijk komt het er toch van en bezoeken ze in 2023 samen de Grand Prix van Silverstone. “Hij had het gevoel dat hij daar niet meer thuishoorde, maar mensen herinnerden zich hem nog goed. Zo zaten we samen met Beat Zehnder, de teammanager van Sauber, toen mijn vader in 1994 voor het team reed.” Toch blijkt die gedachte van haar vader achteraf niet zo gek. Tijdens zijn Formule 1-carrière bleef zijn gezichtshaar beperkt tot karakteristieke bakkebaarden. Inmiddels heeft hij dat uitgebreid naar een volle baard, met ook al wat zichtbare grijze plukken. “Mika Häkkinen gaf een interview, toen mijn vader hem onderbrak. Mika keek verbaasd op en riep: ‘Wie is deze man?’ Dat was grappig, want in het verleden waren ze nog grote rivalen. Mijn vader legde uit wie hij was en pas na vijf minuten besefte Mika eindelijk wie hij voor zich had”, lacht Léa. “Ze waren heel erg blij om elkaar weer te zien.”

