Léa Frentzen (25) is een TikTok-sensatie bij het Formule 1-publiek. Met bijna vier miljoen likes haalt ze herinneringen op aan haar vader, niemand minder dan de Duitse drievoudig Grand Prix-winnaar Heinz-Harald Frentzen. “Hij helpt me zelfs met content maken. Soms stuurt hij een WhatsApp en zegt: ‘Dit kun je ook plaatsen.‘”

In de speciale vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Léa Frentzen . Lees hieronder alvast een korte passage uit het verhaal.

Dankzij haar video’s krijgen Formule 1-liefhebbers een uniek inkijkje in het leven van Léa Frentzen, en daarmee ook in dat van een van de succesvolste Duitse Formule 1-coureurs ooit. Heinz-Harald rijdt in zijn carrière achtereenvolgens voor Sauber, Williams, Jordan, Prost en Arrows. De raceoveralls en helmen uit deze periode zijn goed bewaard gebleven, want Léa poseert er maar al te graag in. Ze deelt beelden van haar vader als teamgenoot van Michael Schumacher (in het World Sportscar Championship) en met zijn grote idool Ayrton Senna. Getuige de muziekkeuze en tekst is ze daar enorm nostalgisch over. De middelste dochter, Sarah, blijkt een fanatieke simracer en in het bezit van een grote collectie Lego-auto’s. Ook haar vader zwicht en komt in beeld: met de ‘F1 ranking filter’ krijgt hij telkens twee coureurs voorgeschoteld, waarvan hij de beste kiest, met Lando Norris als winnaar.

‘Hij vindt het geweldig’

Verder interviewt Léa haar vader over zijn Formule 1-carrière, waarin hij onder andere zegt: “Johnny Herbert was voor mij de grappigste Formule 1-teamgenoot, omdat hij veel meer lachte dan alle anderen samen.” Het is een video die Léa op haar TikTok en Instagram plaatst. Haar vader deelt deze op Instagram, maar haalt bij lange na niet zoveel weergaven en likes. “Ik plaag hem er niet mee”, stelt Léa. “Wel stuurde hij me een bericht en vroeg: ‘Waarom krijg jij meer weergaven dan ik?’ We kunnen er om lachen en maken er grapjes over.”

Heinz-Harald houdt de video’s van zijn dochter nauwlettend in de gaten. “Het grappige is dat hij op sommige video’s reageert en dat mensen dat niet doorhebben, omdat zijn gebruikersnaam daar net iets anders is. Hij zegt het niet hardop, maar ik weet dat hij het geweldig vindt wat ik doe. Hij helpt me zelfs met content maken. Soms stuurt hij een WhatsApp en zegt: ‘Dit kun je ook plaatsen.’”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.