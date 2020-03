6 dagen tot groen licht: 6 pitstops op weg naar de overwinning

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 6 pitstops op weg naar de overwinning, een record gevestigd door Jenson Button in 2011.



Op 12 juni 2011, raceday voor de Grote Prijs van Canada, wordt Montreal getrakteerd op een stevige dosis regen. De race start achter de safety car. Jenson Button zorgt na een botsing met teamgenoot Hamilton dat de safety car voor een tweede keer op de baan komt. Hamilton moet opgeven met schade, Button kan verder. In ronde 26 wordt de race uiteindelijk stilgelegd door de hevige regen.

Lees ook: Door de lens van Peter: Hamilton beent woest weg na touché met teamgenoot Button

Na meer dan twee uur wordt de Canadese GP hervat. Door de wisselvallige omstandigheden twijfelen de teams meermaals tussen intermediates en full wet-banden, met de nodige pitstops tot gevolg. Na de herstart raakt Button opnieuw een andere coureur, dit keer is Alonso het slachtoffer. De Spanjaard moet net als Hamilton opgeven, Button valt terug naar de laatste plaats.

6 pitstops op weg naar de overwinning

Vanaf de laatste plek begint de wereldkampioen van 2009 aan een heuse inhaalrace. Van plaats 21 vecht hij zich naar voor, om in de allerlaatste ronde te profiteren van een fout van Vettel en de leiding over te nemen. Button rijdt wel foutloos in de laatste ronde en wint zijn “beste race ooit”.

Jenson Button maakte op weg naar zijn heroïsche overwinning 6 pitstops (waarvan een stop and go penalty), het meeste ooit voor de winnaar van een GP. De Canadese GP van 2011 breekt meerdere records. De race duurde meer dan vier uur, de langste F1-race ooit, en de safety car moet zes keer uitrukken, ook een record.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

11 dagen tot groen licht: 11 Grote Prijzen in Abu Dhabi

10 dagen tot groen licht: racenummer 10, Pierre Gasly

9 dagen tot groen licht: Sebastian Vettel, beboet na 9 seconden

8 dagen tot groen licht: Michael Schumacher die 8 keer de Franse GP wint

7 dagen tot groen licht: 7 races in eerste wereldkampioenschap F1