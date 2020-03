Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Ayrton Senna, die 5 keer op rij de Grote Prijs van Monaco wint.



Ayrton Senna staat in zijn F1-carrière aan de start van 161 races. 10 van die races rijdt hij in Monaco. Bij zijn eerste deelname in 1984 rijdt hij voor Britse Toleman. Senna kwalificeert zich op zaterdag op de dertiende plaats, maar toonde op zondag zijn stuurvaardigheid in de regen. Door de weersomstandigheden wordt de race voortijdig afgevlagd, maar Senna scoort toch een onwaarschijnlijke tweede plaats, achter Alain Prost.

5 keer op rij

In 1987 wint Senna in een Lotus voor het eerste de Grote Prijs van Monaco, twee jaar later begint hij aan een recordreeks. Na zijn overstap naar McLaren een jaar eerder wint de Braziliaan in 1989 vanaf polepositie voor de tweede keer op de straten van Monte Carlo.

Ook de twee daaropvolgende jaren start de Braziliaan vanaf P1, beiden keren komt hij ook op die positie over de meet. In 1992 en 1993 moet Senna het stellen met de derde startplek, maar telkens zet hij de race naar zijn hand. In totaal wint Senna zo 5 keer op rij in Monaco, een record. Met zijn overwinning voor Lotus erbij klokt Senna af op zes overwinningen in het vorstendom.

