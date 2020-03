Rob Kamphues: ‘Ocon gaat Ricciardo eruit rijden’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. In de rubriek Glazen Bol vraagt FORMULE 1 coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. Vandaag: Rob Kamphues, tv-presentator, ervaren amateurcoureur en columnist van FORMULE 1.



Rob, fijn dat je even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“Ik denk dat Bottas opnieuw wint. Bottas is in het begin van een seizoen altijd scherp en hij was in Barcelona snel (Bottas reed tijdens de wintertesten de snelste tijd, red.). Ik weet niet wat het is met Hamilton aan het begin van een seizoen, maar Bottas komt altijd beter uit de startblokken. Hamilton heeft gezegd dat hij dat gaat veranderen nu hij de hete adem van Max en Leclerc voelt, maar ik gok Bottas.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Je kan ook zeggen dat de afgelopen vijf jaren Max’ jaren waren. Hij heeft de Formule 1 ongelofelijk op zijn kop gezet. Als mensen me vragen ‘noem eens vijf momenten van Max?’, dan zeg ik ‘vijf is niet genoeg’. Als je me vraagt ‘noem eens drie momenten van Hamilton’, dan denk ik aan de pitstop in Hockenheim. (lacht) Dat is niet omdat ik hem niet goed vindt, maar er hangt gewoon weinig spektakel om hem heen.”

“Als je met deze vraag bedoelt of Max kampioen wordt, schat ik in van niet. De eerste vier, vijf races zullen bepalend zijn. Als Mercedes, Red Bull en Ferrari binnen drie tienden zitten, dan wordt het koffiedik kijken. Geen van deze coureurs heeft al eens een volledig F1-seizoen om de titel moeten strijden, behalve Hamilton toen hij in 2016 de titel aan Rosberg verloor. Stel dat de drie topteams binnen drie tienden van elkaar zitten, dan heeft Max goede papieren, want hij is de koelste.”

Hoe ziet de top drie er na de seizoensfinale in Abu Dhabi uit?

“Ik denk Hamilton op één, Max op twee en dan Bottas. Ik denk dat Ferrari problemen heeft, ik denk dat ze echt gepakt zijn. Ferrari komt gewoon motorvermogen te kort. Hun chassis is ook niet goed genoeg, dat heb ik zelf in Barcelona kunnen zien.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Perez, maar dat is bijna geen verrassing meer. Misschien wel Carlos Sainz… Nee, Ocon gaat de verrassing worden! Daarvan weten we eigenlijk niet hoe goed hij is. Hij is niet van het kaliber Leclerc volgens mij, maar wel van het kaliber Ricciardo. Laat ik maar zeggen dat hij Ricciardo eruit gaat rijden.”

En de teleurstelling?

“Latifi. Dat is geen hoogvlieger. Hij heeft er te lang over gedaan, hij heeft teveel mogen testen, stiekem zelfs. En dan nog in de Formule 2 net niet. Dat wordt een teleurstelling. Maar de grote teleurstelling, dat wordt Ferrari. Ik denk dat het gewoon echt een puinhoop is daar.”