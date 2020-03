Ho-Pin Tung: ‘Er staat nu een heel andere druk op Albon’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. In de rubriek Glazen Bol vraagt FORMULE 1 coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. We starten met onze huiscolumnist Ho-Pin Tung: voormalig testcoureur bij Renault F1 en 24 Uur van Le Mans-winnaar.

Ho-Pin, fijn dat je even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“Lewis Hamilton. Als je de tests op basis van observaties en cijfers bekijkt, dan gaat Mercedes nog steeds op kop. Red Bull zit er vlak achter, daarna is er een gaatje naar Ferrari. De top drie blijft de top drie, het enige verschil met vorig jaar is dat Ferrari nu wat verder achter Mercedes en Red Bull zit.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Dit gaat zijn beste jaar tot nu toe worden. Ik weet alleen niet of het goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Een kampioenschap hangt van zoveel factoren af: val je twee keer uit, dan kan je dat zomaar 50 punten kosten. Kijk naar het jaar waarin Nico Rosberg kampioen werd en Hamilton twee keer pech kreeg. Het hangt er gewoon ook heel erg vanaf hoe een jaar loopt.”

Hoe ziet de top drie er na de seizoensfinale in Abu Dhabi uit?

“Hamilton, Verstappen en Valtteri Bottas. Mercedes had wat problemen bij de tests, maar ik denk dat ze die voor Australië wel hebben opgelost. Formule 1-auto’s zijn tegenwoordig zo betrouwbaar. Mercedes heeft zo’n solide basis, daar kunnen ze op voortborduren. Maar ik denk dat Red Bull ook goed is. Max kan op circuits die Red Bull minder liggen natuurlijk altijd punten uit de hoge hoed toveren, waardoor hij denk ik voor Bottas in het kampioenschap zal eindigen.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Ik hoop dat ik geen haatmails krijg, maar ik denk Renault. Dat is dit jaar echt wel sterker. Motorisch gezien was het vorig jaar wel goed: dat hebben we bij McLaren gezien. Ik denk dat ze het chassis nu ook beter voor elkaar hebben. Ik zie het redelijk positief in dit jaar: Renault is een fabrieksteam en heeft eigenlijk alles in huis.”

En de teleurstelling?

“Oei, dan moet ik dus kiezen. Het eerste waar ik aan denk is Alex Albon. Het is een heel ander verhaal als je aan een volledig seizoen begint, dan staat er een hele andere druk op. Zeker als je naast Max zit. McLaren heeft het volgens mij niet helemaal voor elkaar. Ik denk niet dat ze de progressie die ze vorig jaar hebben ingezet kunnen voortzetten. McLaren zal niet achteraan rijden, maar het gat naar de top-3 is ook niet gedicht. Teleurstellend is in deze zin dus relatief.”