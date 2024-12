Tijdens een race-uitje in Portugal met Tom Coronel beseft Rob Kamphues nogmaals dat je coureurs en coureurs hebt.

Hoe uitzonderlijk goed Max Verstappen is, daar kan ik alleen maar naar gissen. Ik heb nog nooit tegen hem geracet, niet op een kartbaan, niet op de sim, laat staan op een echt circuit in een raceauto met echte downforce. Wel deel ik regelmatig de baan met toch ook geen kleine jongens als Tom Coronel, Renger van der Zande en Robert Doornbos. Daarvan heb ik één ding geleerd: ik heb precies voldoende talent om te zien hoe goed zij zijn. Twee, drie bochten kan ik ze bijhouden, zie ik wat ze anders doen, en dan zijn ze uit het zicht verdwenen. Zoals Martin Brundle ooit zei: ‘I was doing fine untill midcorner, then I ran out of talent’.

Bij Tom werken dat soort teksten averechts

Onlangs mocht ik weer op avontuur met Tom. Een gezamenlijke vriend had ons uitgenodigd een paar dagen op Portimão met een race-BMW te stoeien. Portimão, geweldige baan, schande dat het niet permanent op de formule-1-kalender staat, BMW 2.4 CS race-uitvoering, Michelin-slicks, vleugeltjes, 430 pk met turbo, geweldig spul. De teambaas drukte ons nog eens op het hart dat er niets op het spel stond, dat het enkel om het plezier ging en dat het fijn zou zijn als de auto’s weer heelhuids mee naar huis zouden gaan.

Bij Tom werken dat soort teksten averechts. Die zegt dan meteen: ‘Kamphues jij bent vandaag drie seconden langzamer dan ik’. Waarop ik roep dat het weleens minder dan een seconde is geweest, waarop Tom schreeuwt: ‘als jij minder dan een seconde langzamer bent dan ik dan stop ik acuut met racen’. Afijn, de sfeer zat er meteen goed in.

‘Rij eerst maar even een rondje met mij mee’, nodigde Tom me uit. ‘Dan laat ik je de baan even zien.’ Dat klinkt aardig, maar in werkelijkheid wilde hij gewoon indruk maken. Nog voor we de pitstraat uit waren stond de auto haaks op het asfalt en de rest van de ronde moest ik door mijn zijruitje bekijken. Grijnzend stapteTom uit. ‘Nou, ik moest ook even kijken hoe het circuit ook alweer loopt hoor’. Echt menens word het op dat soort dagen als ik per ongeluk wel een keertje snel ben. Dan weet Tom zeker dat het anderhalve seconde sneller kan: ‘Ik denk wel twee’. Als het hem vervolgens niet direct lukt mij op grote achterstand te rijden zijn de rapen echt gaar.

Smoezen die ik Max nooit heb horen gebruiken

‘Ja, maar ik had iemand naast me zitten’, ‘ja, maar jij had nieuwere banden’, ‘ ja, maar de baan is nu veel warmer’. Coronel tovert alle coureurs-excuses uit zijn hoge hoed, smoezen die Max Verstappen nooit heb horen gebruiken, omdat hij ze niet nodig heeft. Maar dan komt de ware Coronel naar boven.

Tien minuten voor het einde van de training laat hij een nieuw setje banden monteren. De zon is achter de wolken, het asfalt en de lucht koeler en binnen mum van tijd rijdt hij de aangekondigde rondetijd, drie seconden sneller dan ik. Het ergste van alles is dat hij tijdens het rijden mij een foto appt waarop die tijd te zien is. ‘Handschoen uitgetrokken, telefoon uit mijn overall gepeuterd, dashboard gefotografeerd, code ingetoetst want met je helm op doet gezichtsherkenning het niet, je naam opgezocht en foto gestuurd. Zo simpel is dat’.

Ik zei het toch: ik heb precies genoeg talent te zien hoe goed anderen zijn. En Max Verstappen is dan weer precies zoveel beter dan Tom, als Tom beter is dan ik. Kun je nagaan hoe goed Max is.

Deze column komt uit het Jaar van Max.

