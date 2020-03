Tom Coronel: ‘Ik denk dat Ocon en Albon dit seizoen een race winnen’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. In de rubriek Glazen Bol vraagt FORMULE 1 coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. Vandaag: Tom Coronel, coureur in het WTCR, Dakar en alles wat los en vast zit.

Tom, fijn dat je tijd even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“In mijn glazen bol wint Max Verstappen. Na een megastrijd met Lewis Hamilton, die zichzelf verremt in de één na laatste bocht, want hij weet dat Max ‘m ernaast pleurt. Hamilton verremt zich en Max krijgt ‘m zo cadeau.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Het móét Max jaar worden. Niet ‘wordt het?’, nee: het moet. Omdat alles nu klopt. De motor klopt, het team klopt, Max heeft alle ervaring en de focus ligt volledig op hem. En ik heb wel zoiets van: je moet wél je kansen pakken. Dit is zo’n jaar waarin dat moet… Natuurlijk is Red Bull tien stappen vooruitgegaan en Mercedes schijnbaar twaalf, maar je moet dan gewoon profiteren van hun fouten, want mensen die onder druk staan, maken meer fouten – en ze staan onder druk.”

Hoe ziet de top drie er na de seizoensfinale in Abu Dhabi uit?

“Ik heb dit bij Ziggo ook aangegeven: Max één, na een thriller in de allerlaatste race, met twee punten voorsprong op Hamilton en acht zeges onder zijn riem. Drie wordt Valtteri Bottas. Bottas is echt geen pannenkoek en is een serieuze gozer. Altijd gemiddeld goed, maar om wereldkampioen te worden moet je een mean motherfucker zijn, en Bottas is dat niet.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Esteban Ocon. Als je teruggaat naar de basis, werd hij Europees Kampioen Formule 3 in 2014 en Max derde. Dus statistisch gezien moet ie net zo goed zijn, al denk ik dat Max zich verder heeft ontwikkeld. De Formule 1 is ook een harde wereld en het straatschoffie in Max is net wat groter dan in Ocon. Maar: onderschat Ocon niet. Hij heeft die titel niet cadeau gekregen en kan wel wat. Ik denk ook dat Ocon dit jaar een race wint. Net als Alexander Albon. Die Hamilton en Max gaan zo met elkaar bezig zijn dat die elkaar een keer van de baan rijden, en dan gaat de derde ermee heen.”

En de teleurstelling?

“Haas. Alweer, ja, omdat ik geen stijgende lijn zie, omdat ik geen veranderingen zie. Dat ze met Kevin Magnussen doorgaan, kan ik me voorstellen, maar waarom zit Romain Grosjean er nog terwijl hij er serieus een rotzooi van maakt? Op een gegeven moment is je krediet toch op? Weet hij iets van Günther Steiner dat de rest niet weet, ofzo? Normaal is het: kans gehad, move, volgende. Maar dat gebeurt niet. En omdat er niets verandert bij Haas, verwacht ik geen vooruitgang.”