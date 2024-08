Het aftellen naar de Dutch GP is begonnen en FORMULE 1 Magazine neemt je mee op weg naar Zandvoort. In een achtdelige serie lichten we elke dag een bijzonder verhaal uit over de Grand Prix van Nederland. Vandaag, deel 8 met een ode van Rob Kamphues aan zijn jeugdheld Jan Lammers. “Heb je geen pitskaart?”

Akkoord. De beste autocoureur die Nederland ooit heeft gehad is natuurlijk Max Verstappen. Daarna komt er een tijdje niks, best een lang tijdje eigenlijk, maar dan komen op niet te grote afstand van elkaar volgens mij Gijs van Lennep, Jos Verstappen, Jan Lammers en Arie Luijendijk. Van Lennep won twee keer Le Mans en haalde punten in de Formule 1 in een tijd dat je als coureur al blij was als je het seizoen overleefde. Luijendijk won twee keer de Indy 500, ook een unieke prestatie waar Rinus Veekay nog steeds z’n tanden op stukbijt (hoe goed die het ook doet). En tsja Jos, dat weten we allemaal: de eerste Nederlander die het in een topteam in de Formule 1 mocht proberen naast Michael Schumacher en twee keer op het podium finishte in nota bene zijn eerste seizoen.

We droomden van een Nederlandse Grand Prix-winnaar met de achternaam Verstappen, maar daar moesten we toch 22 jaar op wachten, want Jos’ carrière verpieterde en hij werd net als al die andere Nederlandse Formule 1-coureurs veroordeeld om puntjes bij elkaar te sprokkelen in middelmatige tot slechte auto’s.

En Jan Lammers dan? Die bestormde net als Max en Jos de autosportladder met zevenmijlslaarzen en was dé hoop van Nederland in bange dagen. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij in de autosport. Dat lijkt nu rijkelijk laat, maar het was in die tijd ongekend vroeg. Op Zandvoort won hij direct zijn eerste race in een auto en werd in het eerste jaar kampioen. Vijf jaar later, carrières gingen toen nog stapsgewijs, werd hij de eerste Nederlander die Europees kampioen Formule 3 werd en nog weer tien jaar later bekroonde hij zijn carrière met een geweldige overwinning in de 24 uren van Le Mans.

Veel van die momenten heb ik van dichtbij meegemaakt. Zijn grootste prestaties waren ijkpunten in mijn persoonlijke leven. Sterker nog, bij veel bijzondere momenten in mijn leven speelde Jan een cruciale rol!

