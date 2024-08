Met de Grand Prix van Zandvoort in aantocht bereiden we je alvast voor op de Dutch GP. In de vierde en laatste aflevering van de podcastspecial ‘Op weg naar Zandvoort’ is autosportliefhebber, presentator en voormalig autocoureur Rob Kamphues te gast. Met hem bespreken we de historie van de Dutch GP.

Rob kwam als klein kind al op het circuit en vertelt mooie verhalen over die Formule 1-periode. “Mijn moeder breide de hele winter F1-teamkleding na en daarmee wandelden we zo de paddock in. Dat kan nu echt niet meer!”, aldus de presentator. Ook komen legendarische momenten van de Dutch GP aan bod, zoals Gilles Villeneuve die op drie wielen over het circuit racete. Mis het niet!

