Laurent Mekies is benoemd tot teambaas van Red Bull Racing. De Fransman, tot voor kort nog aan het roer bij zusterteam Racing Bulls, mag de erfenis van Christian Horner overnemen. Op papier een geweldige stap in zijn carrière, maar in de praktijk wacht hem een loodzware opdracht. In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat bespreken coureur en analist Jeroen Bleekemolen en verslaggever Frank Woestenburg de opvallende aanstelling van Mekies. Beiden zijn het erover eens: dit wordt geen makkelijke klus.

“Het is natuurlijk een mooie job,” zegt Bleekemolen. “Maar het is een puinzooi daar. Je moet alles opnieuw gaan inrichten. En misschien gaat Max wel weg. Dat zou enorm veel impact hebben, want Max is een drijvende kracht binnen het team. Voor Mekies is het een grote stap, van een kleiner team naar een topteam. In zijn carrière is dit een logische volgende stap. Nu moet hij het gaan waarmaken, of niet.”

Ook Woestenburg plaatst kanttekeningen bij de overstap. Volgens hem moeten de verwachtingen vooral worden getemperd. “Wat is precies de opdracht die hij heeft meegekregen? Dit wordt geen succesverhaal op korte termijn maar een project van de lange adem. Hij zal processen moeten verbeteren, nieuwe mensen aantrekken. Dit is iets wat jaren gaat duren.”

Twijfel over Mekies

Bovendien vraagt een topfunctie bij Red Bull niet alleen technische kennis, maar ook leiderschap en mediavaardigheid. En juist daar lijken er twijfels te ontstaan.

“Mekies heeft een technische achtergrond en is pas kortgeleden teambaas geworden bij Racing Bulls,” vervolgt Woestenburg. “Hij mist nog ervaring op dit niveau. Je moet een boegbeeld zijn, stevig in je schoenen staan, goed je verhaal kunnen vertellen. Hij is van nature iemand die liever op de achtergrond blijft. Maar juist nu heeft Red Bull iemand nodig die hard kan ingrijpen en moeilijke beslissingen durft te nemen. Ik weet niet of hij dat in zich heeft.”

Bleekemolen deelt die twijfel. “Het moet echt een leider zijn. En of Mekies dat is… Ik zie de keuze nog niet zo positief in. Maar ik laat me graag verrassen.”

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.