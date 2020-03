2 dagen tot groen licht: kampioen in de GP2/Formule 2

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: Coureurs die kampioen werden in de GP2/Formule 2, de laatste opstapklasse voor de Formule 1.



De Formule 2 (of GP2 zoals de klasse van 2005 tot en met 2016 heet) is de laatste opstapklasse naar de Formule 1. Het is het platform voor jonge coureurs om talent en rijvaardigheid te tonen aan de autosportwereld. Veel huidige F1-coureurs maakten furore in de F2, vijf behaalden zelfs de titel in het kampioenschap.

Lees ook: Formule 2-grid compleet, Williams-testcoureur Nissany krijgt laatste zitje

Het is Nico Rosberg die in 2005 de allereerste GP2-kampioen wordt. Lewis Hamilton is een jaar later de eerste van de huidige F1-coureurs die de GP2-titel in de wacht sleept. In 2011 is het Haas-coureur Romain Grosjean die kampioen wordt in de opstapklasse. Pierre Gasly wordt in 2016 de laatste GP2-kampioen, het jaar nadien wordt het kampioenschap omgedoopt tot ‘FIA Formula 2‘.

Kampioen in de Formule 2

Van de drie Formule 2-seizoenen die er sindsdien plaatsvonden, werden er twee gewonnen door een huidig F1-coureur. In 2017 behaalt Charles Leclerc de titel met nog twee races te gaan, een jaar later sleept George Russel het kampioenschap in de wacht. De laatste F2-kampioen is Nederlander Nyck de Vries, momenteel actief in de Formule E.

Naast de huidige F1-coureurs zijn er ook heel wat voormalig GP2-kampioenen die de Formule 1 alweer verlaten hebben. Nico Rosberg, Timo Glock, Nico Hülkenberg, Pastor Maldonado, Jolyon Palmer en Stoffel Vandoorne, allemaal wonnen ze op weg naar de F1 het GP2-kampioenschap.

