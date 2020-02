Formule 2-grid compleet, Williams-testcoureur Nissany krijgt laatste zitje

Terwijl de Formule 1-teams in Barcelona begonnen zijn aan de tweede testweek, maakt ook de Formule 2 zich op voor haar wintertest. De laatste opstapklasse bereid zich komend weekend in Bahrein voor op het seizoen 2020. Ondertussen is de Formule 2-grid compleet.

De Formule 2 reist dit weekend naar Bahrein. Op het Bahrain International Circuit werken de 11 teams een driedaagse wintertest af. Over drie weken gaat op hetzelfde circuit het Formule 2-seizoen van start. Vlak voor de teams naar het Midden-Oosten reizen, werd de grid voor 2020 gecompleteerd. Williams-testcoureur Roy Nissany rijdt komend seizoen voor Trident.

De Formule 2 telt door de toetreding van Hitech GP dit jaar elf teams. Over twaalf weekends met elk twee races maken de jonge coureurs uit wie de opvolger van Nyck de Vries wordt. De bekendste namen in de Formule 2 in 2020 zijn Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, Robert Shwartzman, Formule 3-kampioen, en Giuliano Alesi, zoon van Jean Alesi. De F2 komt begin mei in het spoor van Formule 1 ook naar Zandvoort.

De volledige F2-grid:

DAMS – 1: Sean Galael, 2: Dan Ticktum

UNI-Virtuosi Racing – 3: Guanyu Zhou, 4: Callum Ilott

ART Grand Prix – 5: Marcus Armstrong, 6: Christian Lundgaard

Carlin – 7: Yuki Tsunoda, 8: Jehan Daruvala

Campos Racing – 9: Jack Aitken, 10: Guilherme Samaia

Charouz Racing System – 11: Louis Delétraz, 12: Pedro Piquet

MP Motorsport – 14: Nobuharu Matsushita, 15: Felipe Drugovich

BWT HWA Racelab – 16: Artem Markelov, 17: Giuliano Alesi

Prema Racing – 20: Mick Schumacher, 21: Robert Shwartzman

Trident – 22: Roy Nissany, 23: Marino Sato

Hitech Grand Prix – 24: Nikita Mazepin, 25: Luca Ghiotto

