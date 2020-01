Geen tien maar elf teams in de Formule 2 dit jaar. Hitech GP, vooral bekend van de Formule 3, treedt dit jaar ook een klasse hoger aan. Het aantal F2-teams komt zo op elf.

Al sinds de laatste race van 2019 klonken de geruchten dat Hitech GP een mogelijke deelname aan de Formule 2 onderzocht. De F2-organisatie heeft het Britse team nu ook toestemming gegeven aan te treden in de laatste opstapklasse naar de Formule 1. De F2-grid zal zo 22 auto’s tellen in 2020.

“Met de nieuwe 18-inch velgen en enkele updates aan de F2-wagens in 2020 was het noodzakelijk nu al toe te treden”, vertelt Hitech-baas Ollie Oakes. “Als we wachten tot eind 2020 zouden we een jaar achter lopen in het leerproces.”

Oakes beseft dat de Formule 2 een moeilijke en competitieve klasse is. “We beseffen dat het een moeilijke opgave is om te concurreren tegen gevestigde F2-teams. Maar ik geloof in onze groep en kijk uit naar de testen in Bahrein in maart”, klinkt het strijdvaardig.

Hitech GP heeft nog geen coureurs voor de Formule 2 bekendgemaakt, al zouden Nikita Mazepin, Sergio Sette Camara en Luca Ghiotto bovenaan het lijstje staan voor een zitje in 2020.

