Formule 2 trekt nummer 19 terug als eerbetoon aan Anthoine Hubert

De Formule 2 heeft besloten het racenummer 19 vanaf komend seizoen niet meer te gebruiken als eerbetoon aan Anthoine Hubert. De 22-jarige Fransman kwam afgelopen zomer om het leven bij een crash op Spa-Francorchamps.

Het nummer 19 waarmee Anthoine Hubert aantrad in zijn eerste seizoen in de Formule 2 zal niet meer gebruikt worden. Dat meldt Motorsportweek. Hubert liep dodelijke verwondingen op in een zware crash die plaatsvond in de tweede ronde van de feature race op Spa.

De Formule 2 eerde Hubert eerder al met de ‘Anthoine Hubert Award’, de prijs voor ‘beste rookie in de F2’. Guanyu Zhou ontving deze prijs voor het eerst. Hubert won afgelopen seizoen in Monaco en Frankrijk en eindigde uiteindelijk tiende in het kampioenschap. Hij was onderdeel van het talentenprogramma van Renault.



