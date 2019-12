Formule 2 introduceert Anthoine Hubert Award voor beste rookie

De Formule 2 heeft een nieuwe award geïntroduceerd ter ere van Anthoine Hubert, die om het leven kwam bij een zware crash tijdens de hoofdrace op Spa-Francorchamps in augustus. De Anthoine Hubert Award is de prijs voor de Formule 2 rookie van het jaar en Guanyu Zhou ontving deze prijs voor het eerst.

De Anthoine Hubert Award werd aan de Chinese coureur overhandigd door de broer van Anthoine, Victhor, tijdens een prijsceremonie in Monaco. Zhou had de meeste punten van alle rookies en eindigde op de zevende plaats in het kampioenschap.

”Anthoine zal altijd deel blijven uitmaken van onze familie”, zegt de CEO van de Formule 2, Bruno Michel. ”Hij kwam bij ons in de paddock aan het einde van 2016, bij de testdagen van de GP3 in Abu Dhabi en reed twee succesvolle seizoenen in die raceklasse. Hij is onze laatste GP3-kampioen, een waardige. In zijn Formule 2-debuut pakte hij twee zeges, in Monaco en op zijn thuisgrond op Le Castellet. Hij zal de enige rookie van 2019 blijven die dit wist te bereiken. Hij eindigde op de tiende plaats in het kampioenschap, wat veel zegt over zijn talent”, aldus Michel.

‘Enorme eer’

”We wilden hem eren en ervoor zorgen dat hij in alle seizoenen met veel liefde wordt herinnerd. Daarom hebben we besloten om deze award, genoemd naar Anthoine, te geven aan de beste rookie van het jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het een titel is die Anthoine dit jaar had kunnen winnen”, aldus Michel.

Guanyu Zhou, een coureur in het talentenprogramma van Renault net als Hubert was, is vereerd om als eerste coureur de Anthoine Hubert Award in ontvangst te nemen. ”Het is een enorme eer om deze speciale Anthoine Hubert Award te ontvangen voor rookie van het jaar. Dat zal een grote herinnering blijven voor mij en voor dit seizoen. Ik probeer hem trots te maken en dat zal ik de rest van mijn racecarrière blijven proberen”, aldus Zhou.

