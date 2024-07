Richard Verschoor veroverde zaterdag in Hongarije zijn eerste Formule 2-zege van het seizoen. Met een puik optreden in de sprintrace toonde de Nederlander zich te sterk voor onder anderen Mercedes-belofte Andrea Kimi Antonelli.

Verschoor startte in Boedapest vanaf pole position. Dat deed de coureur van Trident op de hardere van de twee bandencompounds. Antonelli startte juist op de zachtste band. Daardoor was de zeventienjarige Italiaan in het begin van de race sneller dan Verschoor. Die verdedigde eerste nog zijn leidende positie met verve, maar liet Antonelli daarna begaan.

Meer dan een paar seconden liet Verschoor hem niet uitlopen. Nog voordat de race halverwege was, had de Nederlander de jongeling van Prema alweer in het vizier. Die vroeg veel teveel van zijn banden, werd door Verschoor in een fout gedwongen en zo kwam die laatste weer aan de leiding.

Een subliem rijdende Verschoor stond de koppositie vervolgens niet meer af. Daarmee was na 28 ronden een zeer verdiende overwinning een feit voor de 23-jarige coureur uit Benschop.