Voor MP Motorsport is het dit seizoen letterlijk en figuurlijk ‘Oranje boven’: René Lammers die uitblinkt in de Formule 4, Maya Weug die om de titel strijdt in de F1 Academy en Richard Verschoor die in de Formule 2 fier aan kop gaat in het kampioenschap. Teambaas Sander Dorsman blijft kalm en rekent zich nog niet rijk.

“Het seizoen is nog lang, in allerlei klassen. En dus ook in de Formule 2”, weet Dorsman. Succes zoals in 2022 smaakt echter naar meer. Toen won MP Motorsport de F2-titel bij de constructeurs en bij de rijders deed ze dat met Felipe Drugovich. Kan Verschoor – hij leidt met 12 punten voorsprong – dat kunststukje dit jaar herhalen?

Dorsman: “We zijn supercompetitief, daar begint het mee: we zijn blij met de snelheid, met de auto en het team en natuurlijk Richard. Het gaat dus goed. Maar er zullen ook weekenden komen waarin het minder gaat, ook dat hoort bij F2. Dan moeten we zorgen dat we bijvoorbeeld met een vijfde plek tevreden zijn en die punten veiligstellen. Met consistent punten scoren kom je namelijk een heel eind.”

Verschoor en MP Motorsport vervolgen hun titeljacht dit weekend met twee wedstrijden tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Zaterdag start om 14.15 uur de sprintrace, zondag is het om 10.00 uur tijd voor de hoofdrace op fameuze Italiaanse circuit.

