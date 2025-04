Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft de hoofdrace van de Formule 2 op het Jeddah Corniche Circuit gewonnen. De Nederlander begon vanaf de negende plek aan de race van de opstapklasse. Verschoor kon in de laatste ronde nog Jak Crawford inhalen, en reed zo als eerste over de finishlijn. De coureur neemt hiermee revanche voor de zaterdag, toen verloor hij nog de zege door een tijdstraf.

Een etmaal na de bittere pil van het verliezen van zijn zege in Saoedi-Arabië neemt Richard Verschoor revanche. De Nederlander, uitkomend voor MP Motorsport, reed vanaf plek negen naar de overwinning. Het is de vijfde overwinning van Verschoor in de Formule 2. Voor MP Motorsport is het dubbel feest op de zondag, eerder pakte de Nederlandse Maya Weug namens het team de zege bij de F1 Academy.

Revanche

“Het voelt geweldig, het voelt als revanche”, zegt een stralende Verschoor na de race. “Gisteren reden we een goede race, vochten we hard, maar helaas gooide een penalty roet in het eten (voor de zege, red.). Dus ik ben zo blij met vandaag. We vlogen echt. Alle lof voor het team. Zij gaven me een geweldige auto, en ik ben zo trots op hen en op mezelf.”

Verschoor pakte niet alleen de zege in Jeddah, maar ook de leiding in het coureurskampioenschap voor de Formule 2. “Dat is heel leuk, maar het seizoen is lang. Dus we moeten blijven vechten”, sluit de Nederlander strijdvaardig af.

